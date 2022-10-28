Романцев о голе ЦСКА «Спартаку»: «Еще в школе учат, что борьбу надо вести до свистка. Я бы не осуждал армейцев за нарушение фэйр-плей»

высказался о первом голе ЦСКА в дерби со «Спартаком» (2:2).

В эпизоде с голом армейцев полузащитник красно-белых добровольно отпустил мяч из-за падения . Защитник ЦСКА перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

«Еще в футбольных школах мальчишек учат, что борьбу на поле надо вести до тех пор, пока судья не даст свисток. А здесь об этом правиле забывает игрок сборной!

Тем более сейчас наш футбол буквально захлестнула мода на симуляцию игроков, называемая «маленькими хитростями». К тому же есть ВАР, который отслеживает все и в любой момент может подсказать арбитру в поле, что в той или иной ситуации он чего-то не увидел.

И я бы не стал осуждать армейцев в нарушении правила фэйр-плей. Просто подхвативший в том эпизоде мяч Гайич усвоил, что играть надо до свистка. О чем и напомнил Роману, для которого это станет уроком на всю футбольную жизнь», — сказал бывший главный тренер .

«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей