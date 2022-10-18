Глава КДК о просьбе ЦСКА рассмотреть слова Зобнина в адрес Гайича: «Это нигде не зафиксировано. У нас нет специалистов, которые могут читать по губам»

Председатель КДК РФС прокомментировал желание ЦСКА рассмотреть высказывание .

Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отметил: «Будем последовательны и рассмотрим видео, где очевидно читается по губам «fuck off» в словах Зобнина Гайичу».

«Во-первых, этот случай нигде не зафиксирован. Судьи не внесли в протокол эти слова.

Во-вторых, в КДК нет специалистов, которые могут читать по губам. Для этого нужны специальные познания.

Если клуб считает, что на поле были произнесены оскорбительные выражения, то мы должны иметь официальное заявление клуба.

Помимо заявления, клуб должен приложить экспертизу, которая говорит о том, что слова Зобнина были прочитаны по губам и было изложено именно то, о чем говорит клуб. У нас нет обращения от , – сказал .

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