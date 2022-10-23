Пруцев о голе ЦСКА: «Некрасивый поступок. Зобнин остановился, поднял руки, но защитник армейцев подхватил мяч и побежал»
Хавбек «Спартака» Данил Пруцев высказался о первом голе ЦСКА в дерби.
Матч команд в 13-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.
В эпизоде с первом голом ЦСКА полузащитник «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за падения Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.
– Что можешь сказать о первом голе армейцев?
– Зобнин вел мяч, мы сыграли с ним «в стенку». И тут все игроки ЦСКА стали кричать: «Выбей мяч, выбей!» Рома пробежал еще метра два и остановился, поднял руки.
Но защитник армейцев подхватил мяч и побежал. По-моему, поступок некрасивый.
Пытались объяснить ситуацию судье, но он сказал, что не надо было мяч оставлять: либо выбей, либо продолжай игру, – сказал полузащитник красно-белых.
«Как человек я все сделал правильно». Спор вокруг гола ЦСКА – Зобнин уверен, что это нарушение фэйр-плей
Комментарии