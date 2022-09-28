Динияр Билялетдинов получил повестку. 37-летний хавбек играет в Медиалиге в этом сезоне

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку.

Об этом сообщил отец футболиста .

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад.

То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит – призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка.

Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть.

Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», – сказал Ринат Билялетдинов.

Последним профессиональным клубом хавбека был литовский , который он покинул в начале 2019 года. Ранее он выступал за , , и другие команды.

В этом сезоне 37-летний Билялетдинов играет в Медиалиге за команду «Наши Парни».