Рэшфорд о матче с «Сосьедадом» за 1-е место в группе ЛЕ: «Надо забить им 2 гола. Нужно забивать и хорошо защищаться»
Маркус Рэшфорд подвел итоги матча «Манчестер Юнайтед» с «Шерифом» (3:0).
– Соперник настраивался на оборону и игру на контратаках. Нам потребовалось время, и мы забили первый гол после стандарта. Когда мы вышли вперед, пространство открылось, и мы могли забить еще несколько мячей.
То, что мы не смогли быстро забить первый гол, приводит к смешанным чувствам разочарования и спокойствия. Нужно быть спокойным, чтобы создавать и реализовывать моменты.
Забитый до перерыва гол стал большим подспорьем, он позволил нам охотиться за новыми голами и пространством.
– Что скажете о выездном матче с «Реал Сосьедад» на следующей неделе?
– Мы должны поехать туда и забить два мяча. Нам надо забивать голы, но при этом хорошо обороняться. Будет трудная игра, но я с нетерпением жду этого вызова, – сказал форвард «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в матче последнего тура между «МЮ» и «Сосьедадом» решится, кто займет первое место в группе Лиги Европы.
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