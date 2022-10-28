Рэшфорд о матче с «Сосьедадом» за 1-е место в группе ЛЕ: «Надо забить им 2 гола. Нужно забивать и хорошо защищаться»

Маркус Рэшфорд подвел итоги матча «Манчестер Юнайтед» с «Шерифом» (3:0).

– Соперник настраивался на оборону и игру на контратаках. Нам потребовалось время, и мы забили первый гол после стандарта. Когда мы вышли вперед, пространство открылось, и мы могли забить еще несколько мячей.

То, что мы не смогли быстро забить первый гол, приводит к смешанным чувствам разочарования и спокойствия. Нужно быть спокойным, чтобы создавать и реализовывать моменты.

Забитый до перерыва гол стал большим подспорьем, он позволил нам охотиться за новыми голами и пространством.

– Что скажете о выездном матче с «Реал Сосьедад» на следующей неделе?

– Мы должны поехать туда и забить два мяча. Нам надо забивать голы, но при этом хорошо обороняться. Будет трудная игра, но я с нетерпением жду этого вызова, – сказал форвард «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в матче последнего тура между «МЮ» и «Сосьедадом» решится, кто займет первое место в группе Лиги Европы.