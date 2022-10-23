Пол Скоулз: «Сочувствую тренерам «МЮ», много лет были проблемы с Погба, теперь – с Роналду. Криштиану вернется в состав, если извинится»
Экс-хавбек Пол Скоулз считает, что Криштиану Роналду еще сыграет за «Манчестер Юнайтед».
«Я не думаю, что из-за его отношения к делу возникнут какие-либо проблемы. Он профессионал. Если он извинится, то вернется в состав.
Я сочувствую последним тренерам «МЮ». Фоном для их работы всегда была какая-то история с большим игроком. Много лет в команде был Поль Погба, и с ним всегда были проблемы. Теперь пришел тен Хаг – и его проблемой стало присутствие Роналду. Эта тема отвлекает его и его команду от того, что они хотят сделать.
Но еще большая проблема заключается в том, что Роналду остается лучшим бомбардиром «МЮ». Так что иногда ему придется выходить на поле. Если представить, что он вышел бы на 20 минут в конце матча с «Челси»... Ситуация была подходящей для него. Он мог бы помочь набрать больше очков.
А еще есть Лига Европы. Тен Хаг будет давать футболистам отдохнуть, он не станет выпускать Рэшфорда на каждый матч. И это идеально для Роналду. Устроит ли Криштиану такая роль... Других вариантов, если он хочет играть за «МЮ», у него нет. Но надо было этот вопрос решить еще в начале сезона.
Роналду нужно соглашаться. В 37-38 лет многие из нас согласились бы. Но не он. Он считает, что должен играть в каждом матче», – заявил Скоулз.
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