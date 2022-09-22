«Шахтер» хочет более 50 млн евро за Мудрика. У вингера 4 (2+2) очка в 2 матчах ЛЧ

повысил финансовые запросы по вингеру .

Как пишет журналист , теперь украинский клуб хочет получить более 50 млн евро за 21-летнего футболиста.

Ранее «Шахтер» отклонил предложение в размере 30 млн евро. не делал предложения о трансфере украинца, хотя общался с его агентами. Лондонский клуб сильно заинтересован в Мудрике.

Сообщалось, что Михаил хочет продолжить карьеру в «Арсенале». Интерес к нему также проявляют «Севилья», «Байер» и «Ньюкасл».

В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов Мудрик забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику игрока можно изучить здесь.