«Шахтер» хочет более 50 млн евро за Мудрика. У вингера 4 (2+2) очка в 2 матчах ЛЧ

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Эвертон премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

«Шахтер» повысил финансовые запросы по вингеру Михаилу Мудрику.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, теперь украинский клуб хочет получить более 50 млн евро за 21-летнего футболиста.

Ранее «Шахтер» отклонил предложение «Эвертона» в размере 30 млн евро. «Арсенал» не делал предложения о трансфере украинца, хотя общался с его агентами. Лондонский клуб сильно заинтересован в Мудрике.

Сообщалось, что Михаил хочет продолжить карьеру в «Арсенале». Интерес к нему также проявляют «Севилья», «Байер» и «Ньюкасл».

В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов Мудрик забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Полную статистику игрока можно изучить здесь.

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