Менеджер «Шахтера»: «Мудрик, наряду со Мбаппе, Леау и Винисиусом, лучший на своей позиции. Есть претенденты из АПЛ, Ла Лиги и Лиги 1»

В по футболу рассказал о спросе на вингера .

«Сейчас все внимание сосредоточено на нем. Могу сообщить, что итальянцы всегда приходят позже других и делают такие слабые предложения, что мы даже за стол переговоров не садимся.

Есть много претендентов из Англии, один – из , один – из Франции. Но за него придется заплатить подходящие деньги.

Мудрик, наряду с Мбаппе, Леау и Винисиусом, – лучший на своей позиции», – сказал ассистент директора клуба .