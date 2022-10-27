Менеджер «Шахтера»: «Мудрик, наряду со Мбаппе, Леау и Винисиусом, лучший на своей позиции. Есть претенденты из АПЛ, Ла Лиги и Лиги 1»
В «Шахтере» по футболу рассказал о спросе на вингера Михаила Мудрика.
«Сейчас все внимание сосредоточено на нем. Могу сообщить, что итальянцы всегда приходят позже других и делают такие слабые предложения, что мы даже за стол переговоров не садимся.
Есть много претендентов из Англии, один – из Испании, один – из Франции. Но за него придется заплатить подходящие деньги.
Мудрик, наряду с Мбаппе, Леау и Винисиусом, – лучший на своей позиции», – сказал ассистент директора клуба Карло Николини.
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