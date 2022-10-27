Тони Кроос: «Вальверде в «Реале» будет игроком мирового уровня еще минимум 10 лет. У него не будет потолка, если продолжит так играть»

Хавбек поделился мнением о полузащитнике .

«Мне всегда нравилась его игра. Было понятно, что он станет особенным футболистом. Поначалу ему не хватало стабильности, однако он всегда стремился стать лучше и завоевал доверие тренеров.

Он в прекрасной форме, и играть так в команде, выступающей на столь высоком уровне, дорогого стоит. Впрочем, я считаю его прекрасным игроком независимо от его формы. Он очень быстро работает с мячом, отлично пасует, интересно мыслит на поле. Его удары всегда были опасными, а теперь он еще и забивает.

Я думаю, что в «Реале» он будет игроком мирового уровня в течение как минимум десяти лет. У него не будет потолка, если он продолжит так играть. Он совершенный футболист. Я его большой фанат», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

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