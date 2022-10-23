Анчелотти о «Золотом мяче» для Вальверде: «Почему нет? Посмотрим, что будет в следущем году»

не исключил, что может получить «Золотой мяч».

Вчера «Реал» выиграл у «Севильи» (3:1) в матче 11-го тура . Вальверде забил третий гол в этой игре – на 81-й минуте. Уругваец забивает в третьем матче за «Реал» подряд – ранее он отличился в играх с «Эльче» (3:0) и «Барселоной» (3:1).

В середине сентября Анчелотти сказал: «Порву тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет минимум 10 голов за сезон». После 16 матчей сезона на счету Феде семь голов и две результативные передачи.

«Я очень рисковал лицензией, когда это говорил, ведь в прошлом году у Вальверде был всего один гол. Феде – очень ответственный человек, так что он решает эту проблему. Он очень хорош. Я очень редко заключаю подобные пари», – сказал тренер «Реала».

Также Анчелотти высказался о повреждении, которое 24-летний хавбек получил в матче с «Севильей».

«Вальверде досталось по ноге, его немного беспокоит этот ушиб. Посмотрим. Не знаю, восстановится ли он к игре с «РБ Лейпциг», – сказал Анчелотти.

Кроме того, тренер прокомментировал тот факт, что фанаты на «Сантьяго Бернабеу» скандировали слова , обращаясь к Вальверде.

«Сейчас «Золотой мяч» у Карима, но посмотрим, что случится в следущем году. Вальверде может получить его, почему нет?» – сказал Анчелотти.

Полную статистику центрального полузащитника можно изучить по ссылке.