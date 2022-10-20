Илкай Гюндоган: «Холанд невероятен, но он станет еще лучше, и это повысит его шансы на «Золотой мяч»

считает, что может выиграть в будущем.

«У Холанда есть мастерство – все это видят. Он уже многое дает и нашей команде, и футболу. Но еще важно и то, как он справляется с моментами, которые важны для него. В дни матчей и на тренировках мы видим его характер и настрой. Думаю, это что-то особенное.

А еще Эрлинг – очень скромный. Он знает, что ему нужно еще очень много работать, чтобы стать еще лучше. Уверен, благодаря всем этим качествам Холанд будет становиться еще лучше. Не только в этом сезоне, но и в ближайшие годы.

Это сделает его невероятным игроком. Эрлинг уже им является, но он станет еще лучше, и это повысит его шансы на «Золотой мяч», – сказал капитан «Манчестер Сити».

В этом сезоне Холанд забил 20 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.