«Суарес написал: «Послушай такого идиота, как я». Он призвал не повторять ошибку». Нуньес о поддержке после удаления с «Кристал Пэлас»
Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес общался с Луисом Суаресом после удаления в августе.
23-летний новичок мерсисайдцев в матче 2-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» получил красную карточку за то, что ударил защитника Йоакима Андерсена головой в лицо.
«То, что он написал, здорово, потому что немногие будут утруждать себя тем, чтобы взять телефон и отправить сообщение. Этот жест очень для меня важен.
Луис – пример для подражания, кумир людей по всему миру. Я лишь начинаю свой путь, я еще молод, а он уже знает обо всем, потому что играл в АПЛ за «Ливерпуль».
Луис сообщил мне, что такие вещи [как провокации] будут происходить в каждом матче, что от них не скрыться. Соперники будут врезаться в меня, но мне нужно быть сильным и не повторять свою ошибку.
Он написал: «Послушай такого идиота, как я». Я по-настоящему ценю это сообщение и его доброту», – сказал Нуньес.
Комментарии