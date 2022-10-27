«Суарес написал: «Послушай такого идиота, как я». Он призвал не повторять ошибку». Нуньес о поддержке после удаления с «Кристал Пэлас»

Форвард «Ливерпуля» общался с после удаления в августе.

23-летний новичок мерсисайдцев в матче 2-го тура с получил красную карточку за то, что ударил защитника Йоакима Андерсена головой в лицо.

«То, что он написал, здорово, потому что немногие будут утруждать себя тем, чтобы взять телефон и отправить сообщение. Этот жест очень для меня важен.

Луис – пример для подражания, кумир людей по всему миру. Я лишь начинаю свой путь, я еще молод, а он уже знает обо всем, потому что играл в АПЛ за .

Луис сообщил мне, что такие вещи [как провокации] будут происходить в каждом матче, что от них не скрыться. Соперники будут врезаться в меня, но мне нужно быть сильным и не повторять свою ошибку.

Он написал: «Послушай такого идиота, как я». Я по-настоящему ценю это сообщение и его доброту», – сказал Нуньес.