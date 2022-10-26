У Нуньеса 4 гола в 4 последних матчах в старте «Ливерпуля». Уругваец забил «Аяксу» сегодня
Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес забил во втором матче подряд.
В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (3:0, второй тайм) уругваец на 49-й минуте отличился с передачи Энди Робертсона.
До этого 23-летний нападающий забил победный гол в ворота «Вест Хэма» в игре 12-го тура АПЛ.
Всего у него четыре гола в пяти последних матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. На этом отрезке он не смог забить только «Манчестер Сити», но в этом матче он появился на замену, а в четырех остальных выходил в стартовом составе.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Ливерпуль».
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