У Нуньеса 4 гола в 4 последних матчах в старте «Ливерпуля». Уругваец забил «Аяксу» сегодня

Форвард забил во втором матче подряд.

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против (3:0, второй тайм) уругваец на 49-й минуте отличился с передачи .

До этого 23-летний нападающий забил победный гол в ворота в игре 12-го тура .

Всего у него четыре гола в пяти последних матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. На этом отрезке он не смог забить только «Манчестер Сити», но в этом матче он появился на замену, а в четырех остальных выходил в стартовом составе.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Ливерпуль».