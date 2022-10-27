Анхель Ди Мария: «Не уйду из «Ювентуса» в январе, я счастлив в этом великом клубе»
Вингер Анхель Ди Мария не собирается покидать «Ювентус» зимой 2023 года.
«Я не привык объясняться, когда читаю ложь, но пришло время это сделать. Я не знаю, кто распустил слухи о моем уходе в январе.
Мои заявления о «Росарио Сентраль», были сделаны недавно, но об этом я говорю с 2007 года. Это не означает, что я хочу уходить сейчас, я не собираюсь делать это в январе.
Пожалуйста, хватит придумывать новости. Я счастлив в этом великом клубе, счастлив в этом городе и буду всего себя отдавать команде, когда снова буду здоров», – написал Ди Мария.
Аргентинец провел 4 матча в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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