Кавани – 5-й южноамериканец с голами в 4 из 5 топ-лиг в XXI веке. Ранее это сделали Санчес, Хамес, Коутиньо и Ди Мария
Форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани сделал дубль в матче Ла Лиги с «Эльче» (2:2).
35-летний уругваец стал пятым из Южной Америки игроком в XXI веке, забивавшим голы в 4 из 5 топ-лиг Европы.
Ранее это сделали Алексис Санчес («Марсель»), Хамес Родригес (экс-«Эвертон», «Реал», «Бавария», «Монако»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла») и Анхель Ди Мария («Ювентус»).
Подробнее статистика Кавани – здесь.
Комментарии