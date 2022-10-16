Кавани – 5-й южноамериканец с голами в 4 из 5 топ-лиг в XXI веке. Ранее это сделали Санчес, Хамес, Коутиньо и Ди Мария

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Форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани сделал дубль в матче Ла Лиги с «Эльче» (2:2).

35-летний уругваец стал пятым из Южной Америки игроком в XXI веке, забивавшим голы в 4 из 5 топ-лиг Европы.

Ранее это сделали Алексис Санчес («Марсель»), Хамес Родригес (экс-«Эвертон», «Реал», «Бавария», «Монако»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла») и Анхель Ди Мария («Ювентус»).

Подробнее статистика Кавани – здесь.

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