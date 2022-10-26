Анхель Ди Мария: «Аргентинские игроки мечтают о будущем в Европе, а я мечтаю вернуться в «Росарио Сентраль»
Анхель Ди Мария хочет вернуться в чемпионат Аргентины.
«Моя заветная мечта – вернуться в «Росарио Сентраль». Я давно на это надеялся, это нелегко, но я бы с удовольствием это сделал.
Аргентинские игроки мечтают о будущем в Европе, а я мечтаю вернуться в «Росарио Сентраль», – сказал полузащитник «Ювентуса» официальному каналу КОНМЕБОЛ.
«Росарио Сентраль» – первый клуб в профессиональной карьере Ди Марии, хавбек находился в его системе с 2001 по 2007 год.
Контракт 34-летнего футболиста с «Юве» рассчитан до конца этого сезона.
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