Анхель Ди Мария: «Аргентинские игроки мечтают о будущем в Европе, а я мечтаю вернуться в «Росарио Сентраль»

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Анхель Ди Мария хочет вернуться в чемпионат Аргентины.

«Моя заветная мечта – вернуться в «Росарио Сентраль». Я давно на это надеялся, это нелегко, но я бы с удовольствием это сделал.

Аргентинские игроки мечтают о будущем в Европе, а я мечтаю вернуться в «Росарио Сентраль», – сказал полузащитник «Ювентуса» официальному каналу КОНМЕБОЛ.

«Росарио Сентраль» – первый клуб в профессиональной карьере Ди Марии, хавбек находился в его системе с 2001 по 2007 год. 

Контракт 34-летнего футболиста с «Юве» рассчитан до конца этого сезона. 

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