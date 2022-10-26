Анхель Ди Мария: «Аргентинские игроки мечтают о будущем в Европе, а я мечтаю вернуться в «Росарио Сентраль»

хочет вернуться в чемпионат Аргентины.

«Моя заветная мечта – вернуться в «Росарио Сентраль». Я давно на это надеялся, это нелегко, но я бы с удовольствием это сделал.

Аргентинские игроки мечтают о будущем в Европе, а я мечтаю вернуться в , – сказал полузащитник официальному каналу КОНМЕБОЛ.

«Росарио Сентраль» – первый клуб в профессиональной карьере Ди Марии, хавбек находился в его системе с 2001 по 2007 год.

Контракт 34-летнего футболиста с «Юве» рассчитан до конца этого сезона.