Икарди уволил Ванду с должности агента и попросил не выплачивать ей миллион евро за переход в «Галатасарай»

уволил с должности агента свою жену , с которой они расстались.

В сентябре аргентинский форвард перешел из в на правах аренды до конца сезона.

За переход Икарди агенту полагался гонорар в один миллион евро. Но, как пишет Tuttosport со ссылкой на турецкие медиа, Мауро попросил «Галатасарай» не выплачивать Ванде комиссию, так как она больше не представляет его интересы.

Сама Ванда заявила, что была единственным представителем Икарди в сделке по переходу в «Галатасарай».

Новый эпизод сериала Икарди с Вандой: она снялась в клипе популярного рэпера, он потребовал прекратить «медийный фарс»

Икарди и Ванда разводятся. Или все-таки нет?