«Ты токсична. Хочешь управлять моей жизнью и сейчас?» Икарди показал, что Ванда пишет ему после расставания, и признался ей в любви

Отношения между и Вандой Нарой остаются неопределенными.

Через три дня после того, как Ванда объявила о расставании, футболист, выступающий за на правах аренды, выложил в сторис свежие скриншоты переписки с Нарой.

Икарди показал, что Ванда все равно пишет ему. «Ты одинока. Или говоришь, что одинока, но ты токсична», – написал Мауро, разместив первый скриншот чата с женщиной.

В другой сторис аргентинец показал, как Ванда спрашивает у него в переписке, где он был и почему решил пойти гулять, а не остаться с ребенком. Форвард отвечает довольно раздраженно, что не обязан давать объяснения, потому что это Ванда его бросила.

Затем Икарди иронично добавляет: «Теперь ты хочешь управлять моей жизнью, даже когда мы расстались?» «Потому что ты лжец – и женатый, и холостой», – ответила . «Мы одинаковые!» – написал Икарди.

«Ты не хочешь мне ничего сказать? Хорошо, очень жаль», – пишет Ванда. «Как ты токсична!» – ответил Икарди. Однако уже через 10 минут футболист опубликовал скриншот видеозвонка с Вандой, который он подписал таким текстом: «Я люблю тебя, Токси».

Спустя время Икарди удалил эти сторис.