Дешам о ЧМ в Катаре: «Не собираюсь никого осуждать, я участник. Но участие не равно поддержке»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о проведении в Катаре.

Ранее в некоторых французских городах приняли решение не показывать игры турнира на больших экранах из-за ситуации с правами человека в арабской стране.

«Это право городов, людям такое решение не помешает смотреть матчи, зрителей будет столько же.

Я не собираюсь никого осуждать, потому что я не какое-то частное лицо, а главный тренер национальной команды. И, будучи тренером, я принимаю участие в этом соревновании, как и футболисты. Но участие не равно поддержке [происходящего в Катаре].

Мы будем там в качестве гостей, как и четыре года назад в России и восемь лет назад в Бразилии.

Решение проводить ЧМ в Катаре было принято не пару недель назад, а свыше 10 лет назад», – сказал Дешам.