Варан о ЧМ-2022: «Считаю несправедливым, что у игроков постоянно требуют высказаться. Не мы присуждали его Катару»
Рафаэль Варан недоволен, что игрокам постоянно задают вопросы о проведении ЧМ-2022 в Катаре.
«Игрок несет свою долю ответственности, но я считаю несправедливым, что этот вопрос постоянно задают нам, что у нас требуют высказать мнение о Катаре.
Мы не принимали решения об этом чемпионате мира. Не мы его присуждали [Катару]. Мы здесь не для того, чтобы выносить вердикт.
Мы должны уметь заниматься своими делами так, чтобы это не мешало нам быть активными гражданами... мы не слепые», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции в интервью L’Equipe.
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