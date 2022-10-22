Варан о ЧМ-2022: «Считаю несправедливым, что у игроков постоянно требуют высказаться. Не мы присуждали его Катару»

недоволен, что игрокам постоянно задают вопросы о проведении в Катаре.

«Игрок несет свою долю ответственности, но я считаю несправедливым, что этот вопрос постоянно задают нам, что у нас требуют высказать мнение о Катаре.

Мы не принимали решения об этом чемпионате мира. Не мы его присуждали [Катару]. Мы здесь не для того, чтобы выносить вердикт.

Мы должны уметь заниматься своими делами так, чтобы это не мешало нам быть активными гражданами... мы не слепые», – сказал защитник и сборной в интервью L’Equipe.