Варан о ЧМ-2022: «Считаю несправедливым, что у игроков постоянно требуют высказаться. Не мы присуждали его Катару»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Рафаэль Варан Политика Футбол

Рафаэль Варан недоволен, что игрокам постоянно задают вопросы о проведении ЧМ-2022 в Катаре. 

«Игрок несет свою долю ответственности, но я считаю несправедливым, что этот вопрос постоянно задают нам, что у нас требуют высказать мнение о Катаре.

Мы не принимали решения об этом чемпионате мира. Не мы его присуждали [Катару]. Мы здесь не для того, чтобы выносить вердикт.

Мы должны уметь заниматься своими делами так, чтобы это не мешало нам быть активными гражданами... мы не слепые», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции в интервью L’Equipe.

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