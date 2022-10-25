Зидан о критике ЧМ-2022: «Нужно оставить полемику и перейти к обсуждению игры – ради энтузиастов, которые просто хотят посмотреть футбол»

призвал прекратить критиковать чемпионат мира в Катаре.

Выбор Катара страной-хозяйкой неоднократно критиковали, в частности, в связи с нарушением прав человека в стране и условиями труда рабочих-мигрантов.

«Думаю, что мы должны оставить полемику в стороне и перейти к [обсуждению] игры и чемпионата мира – ради всех энтузиастов, которые просто хотят посмотреть футбол.

В любом случае, то, что мы собираемся сказать о чем-либо, никогда не будет правильным, никогда не будет правдой и никогда не будет уместным. Так что нужно оставить место для футбола и соревнования, чтобы все энтузиасты хорошо провели время», – сказал бывший тренер «Реала».