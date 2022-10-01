Тренер женской сборной Испании об отказе 15 футболисток играть за команду: «Это фарс, который вредит женскому футболу. Никому не пожелаю того, через что я прохожу»

Тренер женской сборной Испании прокомментировал отказ 15 футболисток играть за команду.

Напомним, что 15 девушек направили письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию. Они сообщили о своем отказе от вызова в сборную из-за причин, связанных с эмоциональным и психологическим состоянием, которое было вызвано положением дел в сборной Испании.

«Я бы никому не пожелал того, через что я прохожу. Отсутствие ясности в письме футболисток заставило людей поверить в то, что в сборной есть проблемы, не связанные со спортивной частью.

Прошу любого игрока, которого я когда-либо тренировал, выйти и заявить, если я обращался с ним плохо. Я никогда не думал об отставке.

Эта ситуация – фарс. Это вредит женскому футболу. Я не вижу другого решения, кроме как смотреть вперед вместе с той командой, которая есть сейчас.

Я иду дальше с теми футболистками, которые хотят быть частью национальной сборной», – заявил Хорхе Вильда.