Аршавин о факторах успеха «Зенита»: «Хорошие состав и тренер, финансирование, нормальные отношения внутри клуба. Нет нервотрепок»
Андрей Аршавин объяснил, за счет чего «Зениту» удается сохранять титул чемпиона России.
– В чем, на ваш взгляд, секрет успехов «Зенита»: поддержка «Газпрома», тренерский талант Сергея Семака или что-то еще?
– Я думаю, это, прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба.
Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок – и футболисты спокойно добиваются результатов», – сказал заместитель генерального директора «Зенита».
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