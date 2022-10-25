Аршавин о факторах успеха «Зенита»: «Хорошие состав и тренер, финансирование, нормальные отношения внутри клуба. Нет нервотрепок»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Футбол

Андрей Аршавин объяснил, за счет чего «Зениту» удается сохранять титул чемпиона России.

– В чем, на ваш взгляд, секрет успехов «Зенита»: поддержка «Газпрома», тренерский талант Сергея Семака или что-то еще?

– Я думаю, это, прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба.

Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок – и футболисты спокойно добиваются результатов», – сказал заместитель генерального директора «Зенита».

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