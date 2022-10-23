Аршавин о том, что может помешать «Зениту» стать чемпионом: «Чемпионат должен быть прерван в связи с последними событиями. Только это»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Политика Футбол

Андрей Аршавин высказался о лидерстве «Зенита» в Мир РПЛ.

«Зенит» лидирует в РПЛ чуть ли не с рекордным отрывом на данный период чемпионата. Чемпионы?

— Рано еще говорить, впереди много всего. Понятно, что «Зенит» — главный фаворит, и он это доказывает. Но мы живем в такое неспокойное время, может произойти всякое. Но если все будет стабильно в мире и в «Зените», они станут чемпионами.

— Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в этом сезоне?

— Чемпионат должен быть прерван. В связи с последними событиями, обстановкой в мире и вообще. Только это, я думаю, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные