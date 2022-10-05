Соболеву записали ассист в игре с «Краснодаром». Он первый в Мир РПЛ с 5 передачами, поскольку сыграл меньше Малкома

вышел на первое место в списке ассистентов Мир .

Ранее у нападающего было четыре результативные передачи. Теперь их стало пять после пересмотра показателей – Соболеву записали голевой пас в игре с «Краснодаром» (4:1).

Таким образом, на счету форварда красно-белых и футболиста на данный момент по пять передач в этом сезоне.

Однако Александр находится на первой строчке по этому показателю, потому что сыграл меньше минут в чемпионате, чем Малком.

Кроме того, автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина переписан на счет Романа Зобнина.