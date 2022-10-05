Соболеву записали ассист в игре с «Краснодаром». Он первый в Мир РПЛ с 5 передачами, поскольку сыграл меньше Малкома
Александр Соболев вышел на первое место в списке ассистентов Мир РПЛ.
Ранее у нападающего «Спартака» было четыре результативные передачи. Теперь их стало пять после пересмотра показателей – Соболеву записали голевой пас в игре с «Краснодаром» (4:1).
Таким образом, на счету форварда красно-белых и футболиста «Зенита» Малкома на данный момент по пять передач в этом сезоне.
Однако Александр находится на первой строчке по этому показателю, потому что сыграл меньше минут в чемпионате, чем Малком.
Кроме того, автогол защитника «Краснодара» Сергея Бородина переписан на счет Романа Зобнина.
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