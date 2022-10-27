Хавбек «Ахмата» Олейников: «Надеюсь, Fan ID отменят. Футболистам хочется играть при полных трибунах, когда целый стадион народу»

Полузащитник выступил за отмену Fan ID.

«Активные фанаты, которые все время тебя заряжают и гонят вперед, не приходят – это расстраивает. Можно посмотреть на посещаемость игр – она упала. Футболистам всегда хочется играть при полных трибунах, когда целый стадион народу.

Конечно то, что показатели снизились, никому не идет на пользу. Надеюсь, в следующем сезоне Fan ID отменят. А может, и после нового года. Об этом много говорят сами футболисты, тысячи болельщиков, которые когда-то ходили на матчи. Верю, что их услышат», – сказал Олейников.