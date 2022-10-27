Винисиус назвал гол в финале ЛЧ своим любимым: «Я много о нем мечтал. Хочу продолжать творить историю в крупнейшем клубе мира»
Винисиус Жуниор назвал гол в финале Лиги чемпионов своим любимым.
Вингер «Реала» забил единственный гол в матче против «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2021/22.
«Конечно, это мой любимый гол и самый важный. Это тот гол, о котором я так много мечтал.
Забить в финале Лиги чемпионов было очень приятно, но я не хочу останавливаться на достигнутом, я хочу продолжать творить историю в крупнейшем клубе мира», – сказал Винисиус.
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