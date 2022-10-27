назвал гол в финале чемпионов своим любимым.

Вингер забил единственный гол в матче против «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2021/22.

«Конечно, это мой любимый гол и самый важный. Это тот гол, о котором я так много мечтал.

Забить в финале Лиги чемпионов было очень приятно, но я не хочу останавливаться на достигнутом, я хочу продолжать творить историю в крупнейшем клубе мира», – сказал Винисиус.