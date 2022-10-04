Экс-форвард Антонио Кассано скептически настроен по отношению к Рафаэлу Леау.

«Хорошо ли он играет в Италии? Да. Перейдет ли он в сильную команду? Думаю, да. Но в сборной он сидит на скамейке. Там играют , Бруну Фернандеш, Диогу Жота.

определяет исход матча с «Манчестер Сити». Рафаэл Леау определяет исход матча с «Эмполи», «Фиорентиной», «Болоньей», а в чемпионов уже совсем другая история.

У него словно чья-то задница на голове (имеется в виду, что он постоянно играет с опущенной головой – прим. Sports.ru), я ни разу не видел, чтобы он на что-то влиял в ЛЧ.

Он выступает в чемпионате Италии – слабой лиге. Я считаю, что Рэшфорд намного сильнее Леау. И Санчо феноменален.

А Леау – нечто среднее между Дембеле и Марсьялем. Он мог бы подменять Комана или Луиса Диаса, быть частью ротации. Но 150 млн евро он не стоит. Он не из тех, кто способен забить 50 голов за сезон или отдать 50 голевых передач», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.