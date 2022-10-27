Капитан сборной Уэльса будет носить повязку против дискриминации на ЧМ-2022 вне зависимости от решения ФИФА

Сборная Уэльса использует повязку OneLove во время вне зависимости от решения ФИФА.

Напомним, капитаны сборных Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уэльса намерены носить эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако ФИФА может не разрешить проведение этой акции.

– Это посыл, который мы хотим донести, это то, во что мы верим, то, за что мы выступаем, мы не изменим наши взгляды.

– Вы ожидаете, что капитан будет носить эту повязку вне зависимости от решения ФИФА – положительного или отрицательного?

– Мы в это верим, мы за это боремся, и мы будем использовать повязку. Это наша позиция, она исходит от членов тренерского штаба, от Федерации футбола, и мы не изменим наши взгляды.

Будет правильно это сделать. Мы твердо придерживаемся наших убеждений, и капитан – кто бы ни был капитаном – будет носить повязку.

– Вне зависимости от того, что скажет ФИФА?

– Вне зависимости. Это то, за что мы выступаем.

– Похоже, решение исходит не просто от руководителей [Федерации]. Оно исходит от вас и игроков?

– Да, это то, во что мы верим – во что верит Федерация, тренерский штаб и игроки, и мы не уйдем от этого. Мы не изменим наши убеждения, – сказал главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж.