«Атлетико» – 6-й испанский клуб, победивший на «Олд Траффорд»

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«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Атлетико» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

Мадридцы стали шестым в истории испанским клубом, победившим манкунианцев на «Олд Траффорд» в еврокубках.

Ранее «МЮ» дважды проигрывал «Реалу» – 2:3 в 2000 году и 1:2 – в 2013-м.

Также «красные дьяволы» уступали дома «Депортиво» (2:3 в 2001-м), «Атлетику» (2:3 в 2012-м), «Севилье» (1:2 в 2018-м) и «Барселоне» (0:1 в 2019 году).

Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром

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