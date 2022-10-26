Мане забил «Барселоне». У вингера «Баварии» 4 очка в 3 последних матчах ЛЧ и 10-й гол за клуб

забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд.

В игре 5-го тура группового этапа против «Барселоны» вингер «Баварии» открыл счет на 10-й минуте.

До этого сенегалец забил по голу в обоих матчах с «Викторией» Пльзень (5:0 и 4:2).

Также на этом отрезке у 30-летнего хавбека одна голевая передача. Таким образом, он набрал 4 очка (3+1) по системе «гол+пас» в трех последних играх.

Мане забил 10-й гол в 19 матчах за «Баварию» после перехода из «Ливерпуля».

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча – (0:1, первый тайм).