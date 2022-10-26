Мане забил «Барселоне». У вингера «Баварии» 4 очка в 3 последних матчах ЛЧ и 10-й гол за клуб
Садьо Мане забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд.
В игре 5-го тура группового этапа против «Барселоны» вингер «Баварии» открыл счет на 10-й минуте.
До этого сенегалец забил по голу в обоих матчах с «Викторией» Пльзень (5:0 и 4:2).
Также на этом отрезке у 30-летнего хавбека одна голевая передача. Таким образом, он набрал 4 очка (3+1) по системе «гол+пас» в трех последних играх.
Мане забил 10-й гол в 19 матчах за «Баварию» после перехода из «Ливерпуля».
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бавария» (0:1, первый тайм).
Комментарии