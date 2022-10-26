Роналду выложил фото с тренировки: «Возвращаемся в график, с тем же настроем и отношением к делу!»

вернулся к тренировкам с .

На прошлой неделе 37-летний форвард был временно отстранен от занятий в общей группе по решению главного тренера Эрика тен Хага.

Накануне португалец приступил к тренировкам, а сегодня опубликовал фото.

«Возвращаемся в график, с тем же настроем и отношением к делу 💪!» – подписал фото Роналду.

twitter.com/Cristiano

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду