Роналду выложил фото с тренировки: «Возвращаемся в график, с тем же настроем и отношением к делу!»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».

На прошлой неделе 37-летний форвард был временно отстранен от занятий в общей группе по решению главного тренера Эрика тен Хага.

Накануне португалец приступил к тренировкам, а сегодня опубликовал фото.

«Возвращаемся в график, с тем же настроем и отношением к делу 💪!» – подписал фото Роналду.

twitter.com/Cristiano

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду

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