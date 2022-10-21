Роналду может попасть в заявку «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом». Решение примет тен Хаг

У Криштиану Роналду есть шанс вернуться в состав «Ман Юнайтед» к игре .

Как пишет журналист ESPN Роб Доусон, до понедельника форвард будет работать индивидуально вместе с тренерами по физподготовке.

Есть шанс, что Роналду будет включен в заявку на матч Лиги Европы против . Окончательное решение по этому вопросу примет тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Вчера «Юнайтед» сообщил, что Роналду не будет в заявке на ближайший матч против «Челси». Из-за поведения во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) форвард отстранен от тренировок с основой «МЮ».

Конец отношений «МЮ» и Роналду? Клуб отстранил его от тренировок и забанил на игру с «Челси»