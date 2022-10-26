Экс-тренер «Локо» Давидс: «У Цорна есть потенциал, чтобы стать топовым менеджером в Европе. У него есть все, чтобы быть на вершине»

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Фадлу Давидс считает, что Томас Цорн может стать топовым менеджером в европейском клубе.

Московский клуб уволил Цорна с поста спортивного директора 8 октября. 

«Определенно, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под определенную ситуацию.

Он еще молод, но у него есть все, чтобы быть на вершине», – сказал бывший ассистент Йозефа Циннбауэра. 

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