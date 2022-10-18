Экс-тренер «Локо» Давидс: «Леонченко сказал, что бюджет снижен на 20 млн евро. У клуба новый вектор, в январе будут повышать средний возраст»

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Бывший тренер «Локомотива» рассказал о сокращении бюджета клуба на 20 миллионов евро.

Фадлу Давидс встретился с гендиректором московского клуба Владимиром Леонченко после увольнения Йозефа Циннбауэра.

«Он сказал, что по сравнению с прошлым сезоном бюджет снижен на 20 миллионов евро. У нас была очень молодая команда, но после увольнения всего руководства и персонала у клуба новый вектор.

В январе будут повышать средний возраст команды за счет более опытных игроков», – сказал Дэвидс в интервью Times Live.

Железнодорожники занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков в 13 играх.

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