Экс-тренер «Локо» Давидс: «Леонченко сказал, что бюджет снижен на 20 млн евро. У клуба новый вектор, в январе будут повышать средний возраст»
Бывший тренер «Локомотива» рассказал о сокращении бюджета клуба на 20 миллионов евро.
Фадлу Давидс встретился с гендиректором московского клуба Владимиром Леонченко после увольнения Йозефа Циннбауэра.
«Он сказал, что по сравнению с прошлым сезоном бюджет снижен на 20 миллионов евро. У нас была очень молодая команда, но после увольнения всего руководства и персонала у клуба новый вектор.
В январе будут повышать средний возраст команды за счет более опытных игроков», – сказал Дэвидс в интервью Times Live.
Железнодорожники занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 12 очков в 13 играх.
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