Роналду отказался сотрудничать с прокуратурой Турина в рамках дела о мошенничестве в «Юве». Он не раскрыл зарплату по запросу прокурора

отказался раскрыть зарплату в «Ювентусе» по требованию прокурора.

Как сообщает La Stampa, прокурор Турина в рамках расследования о финансовых нарушениях в «Ювентусе» попросил форварда, сейчас выступающего за , раскрыть размер зарплаты, которую он получал в итальянском клубе.

Роналду отказался это сделать и не стал общаться с прокуратурой Турина в рамках расследования о мошенничестве в «Ювентусе».

В ноябре прошлого года стало известно, что президент , вице-президент клуба , а также еще четыре человека находятся под следствием. Они подозреваются в создании ложной финансовой отчетности на сумму 50 млн евро.