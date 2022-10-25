Роналду отказался сотрудничать с прокуратурой Турина в рамках дела о мошенничестве в «Юве». Он не раскрыл зарплату по запросу прокурора
Криштиану Роналду отказался раскрыть зарплату в «Ювентусе» по требованию прокурора.
Как сообщает La Stampa, прокурор Турина в рамках расследования о финансовых нарушениях в «Ювентусе» попросил форварда, сейчас выступающего за «Манчестер Юнайтед», раскрыть размер зарплаты, которую он получал в итальянском клубе.
Роналду отказался это сделать и не стал общаться с прокуратурой Турина в рамках расследования о мошенничестве в «Ювентусе».
В ноябре прошлого года стало известно, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед, а также еще четыре человека находятся под следствием. Они подозреваются в создании ложной финансовой отчетности на сумму 50 млн евро.
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