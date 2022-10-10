Роналду о 700 голах за клубы: «Какой прекрасной отметки мы достигли вместе! Спасибо моим партнерам, тренерам, клубам, семье, друзьям и болельщикам»
Криштиану Роналду высказался о 700-м забитом мяче на клубном уровне.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» достиг этого показателя, отличившись в матче против «Эвертона» в 10-м туре АПЛ (2:1).
«700 голов в клубной карьере. Какой прекрасной отметки мы достигли вместе!
Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, клубам, семье и друзьям и, конечно же, моим болельщикам. Вместе мы идем дальше! 🙏🏽» – написал португалец.
🐐 Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Понадобилось 943 матча и 4 команды
Комментарии