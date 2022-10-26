Педри: «Хави делает очень хорошую работу, он останется в «Барсе», надеюсь. Когда дела идут плохо, критикуют почти всех»

Полузащитник «Барселоны» высказался о критике в адрес главного тренера.

«Когда дела идут плохо, критикуют почти всех. Быть тренером «Барселоны» сложно, но я считаю, что делает очень хорошую работу.

Он очень помог нам, молодым игрокам – он знает, что значит быть футболистом, потому что сам через это прошел. Очень приятно, что он помогает нам и дает советы. Надеюсь, он останется с нами и сможет побеждать и выигрывать трофеи», – сказал .