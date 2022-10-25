Педри: «Барселона» должна выигрывать все трофеи, проходить всех соперников»

считает, что должна выигрывать все трофеи.

– Как вы думаете, «Барса» расплачивается за то, что вы были слишком оптимистичны или воодушевлены проектом Хави и ожиданиями от него?

– Нет, не думаю. Быть «Барсой» и играть так, как мы играем... Нормально, что ожидания высоки.

«Барселона» должна выигрывать все трофеи, проходить всех соперников. Мы это и хотели сделать, но не получилось. Сейчас нужно продолжать играть в Ла Лиге, впереди еще много борьбы, – сказал полузащитник «Барселоны».