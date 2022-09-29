На матче «Спартак» – «Зенит» в Кубке ожидается до 8 тысяч зрителей

Матч «Спартак» – «Зенит» в Фонбет Кубке России посетят не более 8 тысяч зрителей.
Как пишет пресс-служба сине-бело-голубых, на матче ожидается до восьми тысяч зрителей. «Зенит» поддержат до 300 болельщиков.
Клуб из Петербурга сыграет в лазурной форме, а «Спартак» – в красно-белой.
Напомним, фанаты «Спартака» из-за введения Fan ID бойкотируют матчи команды во всех турнирах. Они намерены делать это до полной отмены закона.
Матч 3-го тура Кубка России состоится сегодня на «Открытие Банк Арене». Начало – в 20:30 по московскому времени.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте будет доступна и видеотрансляция игры.
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