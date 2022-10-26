У Мбаппе 62 (39+23) очка в 58 матчах ЛЧ. До 10-го места в списке лучших бомбардиров в истории турнира – 11 голов

Вчера Килиан Мбаппе довел число голов в до 39.

Теперь на счету французского нападающего, сделавшего дубль и отдавшего две голевые передачи в матче 5-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Маккаби» (7:2), 39 голов и 23 результативные передачи в 58 матчах турнира. 6 из этих мячей Мбаппе забил в сезоне-2016/17, когда выступал за «Монако».

С 39 голами Мбаппе догнал Фернандо Морьентеса в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Теперь они делят 19-е место.

Выше располагаются бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро и нападающий (по 43 гола), экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба (44), вингер «Ливерпуля» (45), экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и бывший нападающий «Бенфики» Эйсебио (по 47 голов), легендарный игрок «Реала» Альфредо Ди Стефано и форвард «Милана» (по 49 голов).

Десятое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов занимает Филиппо Индзаги, выступавший за «Милан». На его счету 50 голов в турнире.

Таким образом, чтобы выйти на 10-е место в списке, 23-летнему Мбаппе осталось забить 11 голов в Лиге чемпионов.

Полную статистику нападающего можно изучить здесь.