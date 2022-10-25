Линекер о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Радостно наблюдать за игрой этого завораживающего трио»
Гари Линекер в восторге от игры атакующего трио «ПСЖ».
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Маккаби» Хайфа (4:1, второй тайм) Лионель Месси оформил дубль и сделал ассист, Килиан Мбаппе забил и отдал 2 результативных паса, у Неймара один гол.
«Очередной красивый гол Месси. В этом сезоне он снова забивает и пасует с удовольствием.
То, что Месси может делать левой ногой, Мбаппе может – правой.
Месси снова забивает прекрасный гол. Самый типичный гол Месси, который вы, вероятно, можете увидеть.
И Неймар забил – в тот же самый верхний угол. Очевидно, что соперник не самый сильный, но очень радостно наблюдать за игрой этого завораживающего триумвирата», – написал бывший футболист сборной Англии.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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