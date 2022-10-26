Пиоли после 4:0 с «Динамо» Загреб: «Милан» должен сделать еще один шаг. Не нужно думать, что ничьей с «Зальцбургом» будет достаточно, это неправильный менталитет»

Главный тренер подвел итоги матча с загребским .

Итальянская команда одержала победу со счетом 4:0 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. После этого матча «Милан» занимает 2-е место в группе E, набрав 7 очков.

«Лучший матч в чемпионов? Было несколько трудное начало турнира, но мы были очень опасны и создавали много моментов. Но мы должны сделать еще один шаг, и мы постараемся сделать это перед нашими болельщиками.

Мы знали, что нельзя ошибаться, мы никогда никого не недооцениваем. По-настоящему важным шагом был бы выход из группы, что нам не удалось в прошлом сезоне.

Сейчас мы думаем только о «Торино», мы переживаем хороший момент в чемпионате, и теперь нас ждет сложный соперник, который поставил нас в затруднительное положение в прошлом году. Нам не нужно думать об игре с «Зальцбургом» так, как будто ничьей будет достаточно, это неправильный менталитет», – сказал Пиоли.