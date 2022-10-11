Пиоли о матче с «Челси»: «Милан» должен показать, что 0:3 – эпизод, а не норма»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «Челси».
Команды встретятся в Милане в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В 3-м туре лондонская команда дома одержала победу со счетом 3:0.
«Мы должны показать, что матч на прошлой неделе была всего лишь эпизодом, а не нормой. Мы были очень разочарованы выступлением в Лондоне. Мы должны учиться на своих ошибках и сокращать их количество.
«Милан» не должен жить сомнениями и тревогами, а должен выходить на поле играть на своем уровне. Нам не нужно беспокоиться, завтра еще одна игра, и мы должны постараться сыграть на нашем уровне», – сказал Пиоли.
Матч «Милан» – «Челси» состоится 11 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Комментарии