Пиоли после 0:2 с «Челси»: «Я сказал судье, что думаю об удалении Томори. Судьба «Милана» все еще в наших руках – нужно выиграть 2 последних матча»

Главный тренер подвел итоги матча с «Челси».

Итальянская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 4-м туре группового этапа чемпионов.

Об удалении Томори

«Нет, я не хочу пересматривать этот эпизод, потому что о нем слишком легко судить. После игры я сказал рефери, что я думаю, но я не скажу вам, что именно. Я не говорю свободно по-английски, но он, несомненно, понял.

У меня было ощущение, что мы могли бы провести хорошую игру, поставив в затруднительное положение. После этого эпизода матч, конечно, стал очень сложным, хоть у нас и было две или три возможности вернуться в игру.

Нам не хватило удачи. В любом случае, это еще один негативный результат, который не меняет ситуацию в группе. Наша судьба все еще в наших руках: если мы хотим показать, что конкурентоспособны в Европе, нам нужно выиграть два последних матча. Мы должны верить, что сможем это сделать.

Остается сожалеть, что у нас не было возможности показать нашим замечательным болельщикам, как сильно мы хотели провести игру высокого уровня», – сказал Пиоли.