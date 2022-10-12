Пиоли после 0:2 с «Челси»: «Я сказал судье, что думаю об удалении Томори. Судьба «Милана» все еще в наших руках – нужно выиграть 2 последних матча»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Челси».
Итальянская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Об удалении Томори
«Нет, я не хочу пересматривать этот эпизод, потому что о нем слишком легко судить. После игры я сказал рефери, что я думаю, но я не скажу вам, что именно. Я не говорю свободно по-английски, но он, несомненно, понял.
У меня было ощущение, что мы могли бы провести хорошую игру, поставив «Челси» в затруднительное положение. После этого эпизода матч, конечно, стал очень сложным, хоть у нас и было две или три возможности вернуться в игру.
Нам не хватило удачи. В любом случае, это еще один негативный результат, который не меняет ситуацию в группе. Наша судьба все еще в наших руках: если мы хотим показать, что конкурентоспособны в Европе, нам нужно выиграть два последних матча. Мы должны верить, что сможем это сделать.
Остается сожалеть, что у нас не было возможности показать нашим замечательным болельщикам, как сильно мы хотели провести игру высокого уровня», – сказал Пиоли.
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