Пиоли после 0:3 от «Челси»: «Милан» мог добиться большего, но принял много неправильных решений. На этом уровне нельзя замедляться»

объяснил поражение от со счетом 0:3 в чемпионов.

«Мы хорошо начали матч, но потом приняли много неправильных решений. Хотя мы, безусловно, могли бы добиться большего.

Второй пропущенный мяч стал определяющим. Это изменило наш подход. На этом уровне нельзя позволять себе замедляться», – заявил главный тренер «Милана» в интервью Amazon Prime.

«Милан» впервые с 2014 года проиграл матч ЛЧ с разницей в 3 или более мяча