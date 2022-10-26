«Реал» проиграл 4 матча ЛЧ в 2022 году. Больше поражений было только в 2001-м – 5

«Реал» потерпел четвертое поражение в Лиге чемпионов в 2022 году.

Сегодня команда уступила в 5-м туре группового этапа турнира – 2:3. Это первое поражение мадридцев в сезоне.

В рамках сезона-2021/22 «сливочные» трижды проиграли в Лиге чемпионов – «ПСЖ» в 1/8 финала (0:1), «Челси» в четвертьфинале (2:3) и «Манчестер Сити» в полуфинале (3:4). Напомним, «Реал» стал победителем того розыгрыша турнира.

Больше поражений в Лиге чемпионов за календарный год потерпел лишь однажды – в 2001-м. В 2000, 2008 и 2020 годах мадридцы проиграли 4 матча в рамках этого турнира.