Из топ-5 лиг Европы не проигрывали лишь «ПСЖ» и «Наполи». «Реал» уступил «Лейпцигу»

В топ-5 лиг Европы осталось лишь два клуба без поражений.

сегодня уступил (2:3) в Лиге чемпионов – впервые в текущем сезоне.

Не проигрывали с начала сезона-2022/23 лишь и .

Парижане сегодня разгромили «Маккаби» из Хайфы со счетом 7:2. У них 14 побед и 4 ничьих за 18 матчей.

Неаполитанцы завтра встретятся с «Рейнджерс». Команда Лучано Спаллетти выиграла в 13 из 15 матчей, еще две завершились вничью.