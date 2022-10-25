Из топ-5 лиг Европы не проигрывали лишь «ПСЖ» и «Наполи». «Реал» уступил «Лейпцигу»
В топ-5 лиг Европы осталось лишь два клуба без поражений.
«Реал» сегодня уступил «Лейпцигу» (2:3) в Лиге чемпионов – впервые в текущем сезоне.
Не проигрывали с начала сезона-2022/23 лишь «ПСЖ» и «Наполи».
Парижане сегодня разгромили «Маккаби» из Хайфы со счетом 7:2. У них 14 побед и 4 ничьих за 18 матчей.
Неаполитанцы завтра встретятся с «Рейнджерс». Команда Лучано Спаллетти выиграла в 13 из 15 матчей, еще две завершились вничью.
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