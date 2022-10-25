Каземиро: «Роналду – выдающийся человек. Чем больше он забьет за «МЮ», тем лучше для нас»

Хавбек Каземиро поделился мнением о форварде .

«Начнем с того, что Роналду наш [с Антони] друг, он постоянно помогал нам с момента перехода. Он выдающийся человек. Я знаю его со времен совместных выступлений за «Реал», мы работали вместе на протяжении долгого времени.

Всем известно его традиционное празднование голов. Чем больше он забьет за нас, тем лучше», – сказал в интервью сайту «МЮ».

Тен Хаг рад, что ситуация с Роналду разрешилась. Форвард будет в заявке «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом»