Каземиро: «Роналду – выдающийся человек. Чем больше он забьет за «МЮ», тем лучше для нас»
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.
«Начнем с того, что Роналду наш [с Антони] друг, он постоянно помогал нам с момента перехода. Он выдающийся человек. Я знаю его со времен совместных выступлений за «Реал», мы работали вместе на протяжении долгого времени.
Всем известно его традиционное празднование голов. Чем больше он забьет за нас, тем лучше», – сказал Каземиро в интервью сайту «МЮ».
Тен Хаг рад, что ситуация с Роналду разрешилась. Форвард будет в заявке «МЮ» на матч ЛЕ с «Шерифом»
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