Пеп о 22 голах Холанда за 15 игр в «Ман Сити»: «Невероятно. Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»
Тренеру «Ман Сити» Пепу Гвардиоле не хватает слов, чтобы описать игру Эрлинга Холанда.
Вчера «Манчестер Сити» выиграл у «Брайтона» (3:1) в матче 13-го тура АПЛ благодаря дублю норвежца. Теперь у него 22 гола в 15 матчах за клуб в этом сезоне.
«Я каталонец, так что мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это.
Цифры Холанда невероятны, а уровень его мастерства не вызывает сомнений. Эрлинг очень амбициозен, и его игра помогла нам победить.
Это был один из сложнейших матчей для нас. Мы к такой игре не привыкли – пространства почти не было. Очень рады, что заработали эти очки, потому что игра была очень непростой. Я знаю, насколько сложно это было, но все-таки мы справились», – сказал Гвардиола.
Полную статистику 22-летнего нападающего, забившего 17 голов в 11 играх АПЛ, можно изучить здесь.
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