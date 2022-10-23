Пеп о 22 голах Холанда за 15 игр в «Ман Сити»: «Невероятно. Мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это»

Тренеру не хватает слов, чтобы описать игру .

Вчера «Манчестер Сити» выиграл у (3:1) в матче 13-го тура АПЛ благодаря дублю норвежца. Теперь у него 22 гола в 15 матчах за клуб в этом сезоне.

«Я каталонец, так что мой английский недостаточно хорош, чтобы описать это.

Цифры Холанда невероятны, а уровень его мастерства не вызывает сомнений. Эрлинг очень амбициозен, и его игра помогла нам победить.

Это был один из сложнейших матчей для нас. Мы к такой игре не привыкли – пространства почти не было. Очень рады, что заработали эти очки, потому что игра была очень непростой. Я знаю, насколько сложно это было, но все-таки мы справились», – сказал Гвардиола.

Полную статистику 22-летнего нападающего, забившего 17 голов в 11 играх , можно изучить здесь.